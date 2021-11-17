Туберкулез излечим: как правильно кашлять

Мало людей придерживаются всех рекомендаций по правильному кашлю.
Как правильно кашлять? Ответ на этот вопрос может показаться элементарным. Но, к сожалению, мало людей придерживаются всех рекомендаций по правильному кашлю. И люди, имеющие туберкулез, тоже иногда допускают в этом ошибки.
Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый" Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Существует даже такое понятие, как этикет кашля – это правила поведения человека с кашлем, предотвращающие распространение инфекций воздушным и капельным путем.
Все очень просто: следуйте следующим рекомендациям:
- закрывайте рот и нос платком, сгибом локтя или ладонью во время кашля (в случае последнего варианта следует затем помыть руки с мылом);
- носите хирургическую маску, если у вас еще есть "открытая" форма туберкулеза, находитесь в стационаре или в помещении с другими людьми.
"Вот и все. Берегите не только себя, но и окружающих. Это элементарные правила взаимоуважения", — говорится в сообщении.
Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.
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