Туберкулез излечим: как правильно кашлять

Мало людей придерживаются всех рекомендаций по правильному кашлю.

Как правильно кашлять? Ответ на этот вопрос может показаться элементарным. Но, к сожалению, мало людей придерживаются всех рекомендаций по правильному кашлю. И люди, имеющие туберкулез, тоже иногда допускают в этом ошибки.

Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый" Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Существует даже такое понятие, как этикет кашля – это правила поведения человека с кашлем, предотвращающие распространение инфекций воздушным и капельным путем.

Все очень просто: следуйте следующим рекомендациям:

закрывайте рот и нос платком, сгибом локтя или ладонью во время кашля (в случае последнего варианта следует затем помыть руки с мылом);

носите хирургическую маску, если у вас еще есть "открытая" форма туберкулеза, находитесь в стационаре или в помещении с другими людьми.

"Вот и все. Берегите не только себя, но и окружающих. Это элементарные правила взаимоуважения", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.

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