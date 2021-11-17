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Туберкульоз виліковний: як правильно кашляти

Туберкульоз виліковний: як правильно кашляти

pixabay.com

Мало людей дотримуються усіх рекомендацій щодо правильного кашлю.

Як правильно кашляти? Відповідь на це питання може здаватися елементарною. Але, на жаль, мало людей дотримуються усіх рекомендацій щодо правильного кашлю. І люди, які мають туберкульоз, теж часом допускають у цьому помилок.

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний" Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. 

Існує навіть таке поняття, як етикет кашлю — це правила поведінки людини із кашлем, що запобігають розповсюдженню інфекцій повітряним і крапельним шляхом. 

Все дуже просто: дотримуйтесь наступних рекомендацій: 

  • закривайте рот і ніс хустинкою, згином ліктя або долонею під час кашлю (у разі останнього варіанту слід потім помити руки з милом);
  • носіть хірургічну маску, якщо ви ще маєте "відкриту" форму туберкульозу, знаходитесь у стаціонарі або у приміщенні з іншими людьми. 

"Ось і все. Бережіть не тільки себе, а й оточення. Це елементарні правила взаємоповаги", - йдеться у повідомленні. 

Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу

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