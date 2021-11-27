США ограничили въезд из восьми стран Африки: что произошло

В США изучают информацию о новом штамме коронавируса.

Соединенные Штаты Америки с 29 ноября ограничивают въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением и распространением нового штамма коронавируса COVID-19.

Об этом информирует CNN.



Ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Также ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи рассказал, что в стране изучают информацию о новом штамме коронавируса.

"Прямо сейчас мы собираем информацию вместе с нашими южноафриканскими коллегами, чтобы добиться того, чтобы напрямую изучить его", - сказал он.

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Эксперты из США и ЮАР проведут встречу, в ходе которой будет обсуждаться молекулярный состав штамма. После исследования станет ясно, как реагирует этот штамм на вакцины. У США пока нет данных о том, что штамм мог начать распространяться по стране.

Ранее в ВОЗ определили 5 опасных COVID-штаммов (список).

Напомним, 26 ноября в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Из-за обеспокоенности новым вариантом коронавируса Евросоюз призвал запретить полеты из Южной Африки. Ряд европейских стран прислушались и запретили авиасообщение с ЮАР. Вечером Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон".

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