США обмежили в'їзд із восьми країн Африки: що сталося

У США вивчають інформацію про новий штам коронавірусу.

Сполучені Штати Америки з 29 листопада обмежують в'їзд із кількох країн Африки у зв'язку з появою та розповсюдженням нового штаму коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.



Обмеження торкнуться ПАР, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні, Мозамбік та Малаві.

Також провідний фахівець із інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі розповів, що в країні вивчають інформацію про новий штам коронавірусу.

"Прямо зараз ми збираємо інформацію разом з нашими південноафриканськими колегами, щоб досягти того, щоб безпосередньо вивчити його", — сказав він.

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Експерти зі США та ПАР проведуть зустріч, під час якої обговорюватиметься молекулярний склад штаму. Після дослідження стане зрозумілим, як реагує цей штам на вакцини. США поки немає даних про те, що штам міг почати поширюватися країною.

Раніше у ВООЗ визначили 5 небезпечних COVID-штамів (список).

Нагадаємо, 26 листопада в Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій — B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Через стурбованість новим варіантом коронавірусу Євросоюз закликав заборонити польоти з Південної Африки. Ряд європейських країн прислухалися та заборонили авіасполучення з ПАР. Увечері Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон".

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