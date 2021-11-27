Где пройти тест на ВИЧ в Украине (список)

Где пройти тест на ВИЧ в Украине (список)

Процедура тестирования – абсолютно бесплатная и быстрая.

‚Раннее выявление и антиретровирусная терапия позволяют людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной жизнью.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Telegram-канале.

Благодаря государственным закупкам через международные организации Украина полностью обеспечивает лечение всех больных ВИЧ. Если в 2009 году терапию за государственные средства получали 15 871 человек, то по состоянию на 1 октября 2021 года – 129 022 человека.

Где пройти тест на ВИЧ:

у своего семейного врача;

в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";

в любом учреждении здравоохранения Украины, оказывающих медицинскую помощь в рамках 13 пакетов программы медицинских гарантий, в том числе амбулаторную и стационарную медицинскую помощь;

в неправительственных организациях;

сделав оральный тест на ВИЧ и пройти с помощью самотестирования по ссылкам (опция заказа теста открыта для лиц, прошедших анкету риска и получивших высокий и средний результат) и oraltest.org.ua.

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" Процедура тестирования — абсолютно безвозмездная и быстрая. Результат экспресс теста на ВИЧ будет готов уже через 15 минут: до 5 минут — подготовка и забор крови из пальца, 10 — ожидание результата", — говорится в сообщении.

Перед тестированием вы сможете задать вопросы и получить информацию о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи, оценить со специалистом свой риск инфицирования ВИЧ и рассмотреть возможности его снижения, а также узнать организации, где вам могут оказать другую помощь.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД.

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