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Сирський поспілкувався з Шаппсом: про що йшлося

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Сирський поспілкувався з Шаппсом: про що йшлося

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Допомога країни є значною.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з британським міністром оборони. Передовсім говорили про ситуацію у зоні бойових дій.

Про це написав генерал Олександр Сирський.

Як зазначив Сирський, разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим він взяв участь у продуктивній телефонній розмові з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном. Зокрема, йшлося про:

  • оперативну обстановку на фронті та нагальні потреби України
  • можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей.

"Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Ми вдячні Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України. Це значна допомога", – резюмував Сирський.

Раніше Сирський розповів що наразі ситуація на фронті у війні з РФ залишається складною, але контрольованою. Крім того, до окремих бригад на сході, де є проблеми з підготовкою штабу, були відправлені групи фахівців для передавання досвіду та надання допомоги. 

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