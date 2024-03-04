Сырский пообщался с Шаппсом: о чем шла речь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообщался с британским министром обороны. Прежде говорили о ситуации в зоне боевых действий.

Об этом написал генерал Александр Сырский.

Как отметил Сырский, вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым он принял участие в продуктивном телефонном разговоре с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом сэром Энтони Радакином. В частности, речь шла о:

оперативная обстановка на фронте и насущные нужды Украины

возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей.

"Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Мы благодарны Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это значительная помощь", – резюмировал Сырский.

Ранее Сырский рассказал, что в настоящее время ситуация на фронте в войне с РФ остается сложной, но контролируемой. Кроме того, в отдельные бригады на востоке, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

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