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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спецпосланець США Келлог невдовзі відвідає Україну

Спецпосланець президента Трампа повідомив, що приїде до Києва в понеділок, 14 липня.

Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде в Україну в понеділок, 14 липня.

Про це він повідомив репортерці Новини.LIVE, яка перебуває в Римі на Конференції з відновлення України.

«Ми будемо там, у Києві, в понеділок», - сказав він.

За словами Келлога, він пробуде в Україні цілий тиждень.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що російські атаки на Україну за останні тижні стали настільки масштабними, що кількість загиблих серед мирних жителів порівнюють з жертвами Другої світової війни. «Це має зупинитися!» — наголосив він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
213
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