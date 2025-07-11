Спецпосланець США Келлог невдовзі відвідає Україну

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спеціальний посланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде в Україну в понеділок, 14 липня.

Про це він повідомив репортерці Новини.LIVE, яка перебуває в Римі на Конференції з відновлення України.

«Ми будемо там, у Києві, в понеділок», - сказав він.

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За словами Келлога, він пробуде в Україні цілий тиждень.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що російські атаки на Україну за останні тижні стали настільки масштабними, що кількість загиблих серед мирних жителів порівнюють з жертвами Другої світової війни. «Це має зупинитися!» — наголосив він.