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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Спецпосланник США Келлог вскоре посетит Украину

Спецпосланник президента Трампа сообщил, что приедет в Киев в понедельник, 14 июля.

Кит Келлог

Кит Келлог / © Associated Press

Специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог прибудет в Украину в понедельник, 14 июля.

Об этом он сообщил репортеру Новини.LIVE, которая находится в Риме на Конференции по восстановлению Украины.

"Мы будем там, в Киеве, в понедельник", - сказал он.

По словам Келлога, он пробудет в Украине целую неделю.

Напомним, Келлог заявил , что российские атаки на Украину за последние недели стали настолько масштабными, что количество погибших среди мирных жителей сравнивают с жертвами Второй мировой войны. «Это должно остановиться!» – подчеркнул он.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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