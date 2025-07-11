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- Украина
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Спецпосланник США Келлог вскоре посетит Украину
Спецпосланник президента Трампа сообщил, что приедет в Киев в понедельник, 14 июля.
Специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог прибудет в Украину в понедельник, 14 июля.
Об этом он сообщил репортеру Новини.LIVE, которая находится в Риме на Конференции по восстановлению Украины.
"Мы будем там, в Киеве, в понедельник", - сказал он.
По словам Келлога, он пробудет в Украине целую неделю.
Напомним, Келлог заявил , что российские атаки на Украину за последние недели стали настолько масштабными, что количество погибших среди мирных жителей сравнивают с жертвами Второй мировой войны. «Это должно остановиться!» – подчеркнул он.