Важка проблема ротації: військовий вказав на жахливу статистику на фронті

В Україні тривають проблеми з мобілізацією та ротацією. При заміні підрозділу відбувається 40-60% втрат.

Про це розповів командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко "Українській правді".

Він пояснює, що поки новий підрозділ зайде, зорієнтується та налагодить взаємодію, він зазнає втрат від 40 до 60%.

"І це добре, якщо серед них є люди з досвідом, а якщо без, то вони навіть до позицій не дійдуть. Одні розвертаються, коли починаються обстріли, інші збиваються в купу – одне влучання і все, їх немає", - каже військовий.

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За його словами, можна ухвалити багато законів щодо мобілізації, але важливо, щоб вони не були популістськими.

"Давайте полетимо в космос. Коли? Завтра! Це реально, якщо мати ракету, місце, гроші, скафандр. А на практиці треба пройти підготовку, збудувати цю ракету", - додав він.

Додамо, у Міноборони України пояснили, що наразі про мобілізацію чоловіків за кордоном не йдеться. Утім, громадян закликають пам'ятати, що їхній конституційний обов'язок – захищати свою державу.

Водночас головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зробив свої зауваження до законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, який готують до реєстрації у Верховній Раді. Зокрема, він вказав на норми, які не відповідають інтересам ЗСУ та не сприяють забезпеченню обороноздатності держави.

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