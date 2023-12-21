Трудная проблема ротации: военный указал на ужасную статистику на фронте

В Украине продолжаются проблемы с мобилизацией и ротацией. При замене подразделения происходит 40-60% потерь.

Об этом рассказал командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко " Украинской правде".

Он объясняет, что пока новое подразделение зайдет, сориентируется и наладит взаимодействие, он несет потери от 40 до 60%.

"И это хорошо, если среди них есть люди с опытом, а если без, то они даже до позиций не дойдут. Одни разворачиваются, когда начинаются обстрелы, другие сбиваются в кучу – одно попадание и все, их нет", — говорит военный.

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По его словам, можно принять многие законы по мобилизации, но важно, чтобы они не были популистскими.

"Давайте полетим в космос. Когда? Завтра! Это реально, если иметь ракету, место, деньги, скафандр. А на практике нужно пройти подготовку, построить эту ракету", — добавил он.

Добавим, в Минобороны Украины объяснили, что о мобилизации мужчин за рубежом пока речь не идет. Впрочем, граждан призывают помнить, что их конституционная обязанность – защищать свое государство.

В то же время, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал свои замечания к законопроекту по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, который готовят к регистрации в Верховной Раде. В частности, он указал на нормы, не отвечающие интересам ВСУ и не способствующие обеспечению обороноспособности государства.

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