У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця

У справі вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, якого знайшли мертвим у селі Погреби.

Про це заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося. Всі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто за дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - зазначив він.

Також Сухачов повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати. Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації", – додав він.

Нагадаємо:

11 вересня у селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

Печерського районного суду столиці Віталія Писанця. За фактом загибелі судді відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України — умисне вбивство. Справу розслідують слідчі ДБР. Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні.

Новини України: може стати відомо як саме помер суддя Печерського райсуду Києва Віталій Писанець

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