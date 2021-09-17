У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця

У справі вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.
Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, якого знайшли мертвим у селі Погреби.
Про це заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося. Всі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто за дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - зазначив він.
Також Сухачов повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.
"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати. Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації", – додав він.
Нагадаємо:
- 11 вересня у селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.
- За фактом загибелі судді відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України — умисне вбивство. Справу розслідують слідчі ДБР. Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні.