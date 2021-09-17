В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

По делу уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, которого нашли мертвым в селе Погребы.

Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели неотложные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, находившихся непосредственно на месте происшествия в то время, когда это произошло. Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть за очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве ", — отметил он.

Также Сухачев сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать. Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность — будем обсуждать изменение квалификации", — добавил он.

Напомним:

11 сентября во селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. По факту гибели судьи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное убийство. Дело расследуют следователи ГБР. Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве.

Новости Украины: может стать известно как умер судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец

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