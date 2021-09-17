Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

УНИАН

По делу уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, которого нашли мертвым в селе Погребы.

Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели неотложные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, находившихся непосредственно на месте происшествия в то время, когда это произошло. Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть за очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве ", — отметил он.

Также Сухачев сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать. Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность — будем обсуждать изменение квалификации", — добавил он.

Напомним:

  • 11 сентября во селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.
  • По факту гибели судьи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное убийство. Дело расследуют следователи ГБР. Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве.

Новости Украины: может стать известно как умер судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец

Новости Украины: может стать известно как умер судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец
Следующая публикация