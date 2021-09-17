В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

По делу уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.
Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, которого нашли мертвым в селе Погребы.
Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели неотложные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, находившихся непосредственно на месте происшествия в то время, когда это произошло. Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть за очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве ", — отметил он.
Также Сухачев сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.
"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать. Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность — будем обсуждать изменение квалификации", — добавил он.
Напомним:
- 11 сентября во селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.
- По факту гибели судьи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное убийство. Дело расследуют следователи ГБР. Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве.