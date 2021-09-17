Під Харковом підлітки побили на дитячому майданчику чоловіка, який читав книжку

Під Харковом підлітки побили на дитячому майданчику чоловіка, який читав книжку

У поліції неповнолітнім повідомили про підозру.

В Ізюмі Харківської області троє підлітків побили чоловіка. Слідчі вручили їм підозри про скоєння злочину.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Подія сталася 10 серпня цього року на дитячому майданчику в місті Ізюм. Троє неповнолітніх віком 16 та 17 років підійшли до малознайомого чоловіка, який сидів на галявині і читав книгу, та побили його. Найстарший з компанії 17-річний підліток спричинив потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

47-річний постраждалий звернувся із заявою до поліції.

"Усім трьом юнакам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі. 17-літньому підлітку також повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Буковині забили палицями чоловіка, який поїхав купувати авто. У вбивстві правоохоронці підозрюють двох буковинців, один із яких мав продати йому машину. Чоловіки намагалися втекти, але їх затримали.

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