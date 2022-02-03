У Дніпрі у ванній втопилася однорічна дитина

Мама малюка на короткий час вийшла з ванної кімнати, залишивши його самого.

У Дніпрі під час купання у ванній втопилася дитина. Мати малюка вийшла на пару хвилин, залишивши його без нагляду.

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Про це повідомляє "Наше місто".

Трагедія сталася учора, 2 лютого у Дніпрі на вулиці Титова. У ванні втопилася однорічна дитина. Вдома в цей час перебувала мама малюка. Вона набрала у ванну води, посадила туди дитину, а сама вийшла на кілька хвилин.

Коли жінка повернулася, малюк не подавав ознак життя.

Наразі всі подробиці НП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що м. Ізюм Харківської області на міському пляжі втопився 4-річний хлопчик, у цей час його мати була нетверезою. За це жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

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