В Днепре в ванной утонул годовалый ребенок

Мама малыша на короткое время вышла из ванной, оставив его самого.

В Днепре во время купания в ванной утонул ребенок. Мать малыша вышла на пару минут, оставив его без присмотра.

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Об этом сообщает "Наш город".

Трагедия произошла вчера, 2 февраля, в Днепре на улице Титова. В ванне утонул годовалый ребенок. Дома в это время находилась мама малыша. Она набрала в ванную воды, усадила туда ребенка, а сама вышла на несколько минут.

Когда женщина вернулась, малыш не подавал признаков жизни.

Все подробности ЧП выясняют правоохранители.

Напомним, что г. Изюм Харьковской области на городском пляже утонул 4-летний мальчик, в это время его мать была нетрезвой. За это женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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