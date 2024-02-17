У Харкові лунають вибухи: що відомо

У місті оголошена повітряна тривога.
Вдень 17 лютого у Харкові пролунали вибухи. Мешканців міста попереджають про застосування балістичного озброєння.
Про е повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Так, в регіоні спостерігається ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння для східних областей.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.
"Окупанти завдають ударів", – написав він.
Нагадаємо, 15 лютого російські окупанти завдали удари КАБами по населеному пункту у Вільхуватській громаді Харківщини.
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