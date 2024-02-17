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В Харькове раздаются взрывы: что известно

В Харькове раздаются взрывы: что известно

Ракета / Фото: Associated Press

В городе объявлена воздушная тревога.

Днем 17 февраля в Харькове раздались взрывы. Жителей города предупреждают о применении баллистического вооружения.

Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".

Да, в регионе наблюдается ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ предупреждают о применении баллистического вооружения для восточных областей.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары", — написал он.

Напомним, 15 февраля российские кафиры нанесли удары КАБами по населенному пункту в Вильхуватской общине Харьковщины.

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