В Харькове раздаются взрывы: что известно

В городе объявлена воздушная тревога.
Днем 17 февраля в Харькове раздались взрывы. Жителей города предупреждают о применении баллистического вооружения.
Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".
Да, в регионе наблюдается ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ предупреждают о применении баллистического вооружения для восточных областей.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
"Оккупанты наносят удары", — написал он.
Напомним, 15 февраля российские кафиры нанесли удары КАБами по населенному пункту в Вильхуватской общине Харьковщины.
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