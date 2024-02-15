Оккупанты запустили по Харьковщине два КАБа: есть "прилеты"

Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданским.
Российские оккупанты нанесли удары КАБами по населенному пункту в Вильхуватской общине Харьковщины.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в населенном пункте Вильхуватской общины есть прилет двух вражеских КАБов.
“Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей – муж и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых. Все экстренные службы работают на месте”, — подчеркнул Олег Синегубов.
Напомним, что кафиры во время ракетного удара по селу на Харьковщине убили пять человек.
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