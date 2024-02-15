Конгрессмены США придумали "план Б" для помощи Украине — The Hill

Законодатели обеих партий пытаются найти альтернативный подход и как можно быстрее согласовать еще один раунд помощи Украине.

Отказ лидеров Республиканской партии США организовать голосование по помощи Украине подпитывает новые усилия законодателей обеих партий, чтобы найти жизнеспособный "план Б", чтобы помочь находящемуся в войне союзнику США отразить вторжение России на фоне сокращения поставок оружия.

Об этом пишет The Hill.

На этой неделе Сенат одобрил пакет иностранной помощи, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим зарубежным союзникам, но спикер Майк Джонсон быстро отклонил его, заявив, что Конгрессу не следует рассматривать международные проблемы, не разрешив кризис в США, связанный с мексиканской границей.

"Однако за кулисами законодатели обеих партий пытаются найти альтернативный подход, чтобы как можно быстрее получить еще один пакет помощи Украине от президента Байдена, даже если это означает обход Джонсона", – отмечают авторы материала.

Тем не менее Джонсон заявил, что поддерживает увеличение помощи Украине, а также другие элементы сенатского законопроекта.

"И петиция об увольнении обеспечила бы ему определенную форму политического прикрытия: иностранная помощь поступала бы в зал без него, потенциально изолируя его от какой-либо негативной реакции со стороны Трампа или тех консерваторов Палаты представителей, которые могли бы попытаться убрать его голос", – говорится в статье.

Издание отмечает, что многие умеренные республиканцы, которые считаются наиболее податливыми для петиции об увольнении, отказываются от идеи обойти руководство – "по крайней мере на данный момент".

"Однако лидеры демократов уже выливают холодную воду на любую альтернативу сенатскому пакету, отмечая, что предложение будет принято подавляющей поддержкой – если бы только оно могло дойти до зала", – резюмируют журналисты.

Напомним, 13 февраля Сенат США таки принял объединенный пакет помощи для Украины более чем на 60 млрд долларов, а также для Израиля и Тайваня. Однако трампист Майк Джонсон действительно намекал, что не вынесет на рассмотрение нижней палаты Конгресса проголосованный Сенатом законопроект.