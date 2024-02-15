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Окупанти запустили по Харківщині два КАБи: є "прильоти"

Окупанти запустили по Харківщині два КАБи: є "прильоти"

Фото ілюстративне

Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними.

Російські окупанти завдали удари КАБами по населеному пункту у Вільхуватській громаді Харківщини.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. 

“Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.  Всі екстрені служби працюють на місці”, - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що окупанти під час ракетного удару по селу на Харківщині вбили п'ять людей.

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