У Рівненській області чоловіка причавило картоплею

Фірман опинився під врожаєм.

Картоплею причавило селянина на Рівненщині. З переломом ребер і травмою грудної клітки потерпілого ушпиталили.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, інцидент стався у селі Мокре. Чоловік, накопавши на городі картоплі, вирішив перевезти її до хати. Навантажив на підводу та рушив. Утім, дорогою його коня налякав чужий пес.

Новини України: селянина з Рівненської області причавило картоплею

Кінь різко відсахнувся і перекинув воза з картоплею. Під врожаєм опинився і фірман. Рятували його медики швидкої. Нині селянин у лікарні - його життю загрози немає.

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