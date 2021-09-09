В Ровенской области мужчину придавило картофелем

Он оказался под урожаем.

Картошкой придавило мужчину на Ровенщине. С переломом ребер и травмой грудной клетки пострадавшего госпитализировали.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, инцидент произошел в селе Мокрое. Мужчина, накопав на огороде картофеля, решил перевезти его в дом. Нагрузил на подводу и тронулся. Но дорогой его коня напугал чужой пес.

Новости Украины: селянина из Ровенской области придавило картофелем

Конь резко отшатнулся и повалил телеги с картофелем. Под урожаем оказался и кучер. Спасали его медики скорой. Сейчас мужчина в больнице — угрозы его жизни нет.

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