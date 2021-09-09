Компания "Полли-Сервис" выигрывает 85% специализированных тендеров в Украине

Крупнейшее в Европе украинское предприятие защищенной печати и персонализации не имеет конкурентов по технологическому оснащению и производственным мощностям ни в одной стране мире.

Об этом сообщила Наталья Кочубей, глава совета директоров ООО «Полли-Сервис» в интервью изданию BitukMedia.

«У «Полли-Сервиса» нет конкурентов по технологическому оснащению и производственным мощностям. Простой пример – 85% всех специализированных и профильных тендеров в Украине за последние три года выиграла наша компания», – сказала Наталья Кочубей.

Чтобы занимать лидирующие позиции, предприятие постоянно совершенствует собственные технологии. «В стремительно развивающемся мире нужно быть на шаг, а лучше – на несколько шагов впереди. Мы абсолютно точно знаем, какие требования к защите документов будет через год и через пять лет предъявлять мировая общественность, – подчеркнула Наталья Кочубей. – Специалисты «Полли-Сервис» не просто отслеживают современные тенденции, мы постоянно инвестируем в науку, разработку инновационных технологий».

Инновации «Полли-Сервиса» признаны на наивысшем международном уровне, а уникальным патентам нет равных ни в одной стране мира. У группы компаний Industrial Innovation Group, в которую входит ООО «Полли-Сервис», на данный момент 399 объектов интеллектуальной собственности. В арсенале знаковых проектов компании – разработка и производство электронного паспорта сотрудников INTERPOL, паспорта ювелирных изделий и их мгновенная идентификация для всемирно известного бренда De Beers Diamond, первый украинский загранпаспорт с поликарбонатной страницей данных, первое электронное водительское удостоверение и создание самого большого конгломерата защищенной печати в мире – первого и единственного независимого высоко производственного индустриального комплекса защищенной печати NASPS в Египте.

ООО «Полли-Сервис» – украинская компания, создающая высокоинтеллектуальные комплексные решения для персонализации, защиты документов, пластиковых карт, а также информационных систем. Компания является лидером в области ID-документов, разработки и внедрения ИТ-систем, обеспечивает техническое обслуживание на основе собственных технологических продуктов, интеграционных систем и объектов интеллектуальной собственности. «Полли-Сервис» является архитектором всемирного глобального проекта по производству первых электронных ID-документов для организации INTERPOL, которые сегодня используются более, чем в 190 странах мира.

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