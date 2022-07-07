Україна цьогоріч не прийматиме прочан-хасидів в Умані

Цьогоріч Україна не зможе примати прочан-хасидів в Умані, які традиційно прибувають з усього світу на святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана.

Такі обмеження зумовлені неможливістю України гарантувати безпеку в умовах розв'язаної Росією війни.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на сторінці посольства у Facebook.

"Через турботу про життя та добробут відвідувачів України та в світлі обурливої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку прочан і не допускаємо туристів та відвідувачів до України", - заявив він.

Посол також закликав ортодоксальних євреїв молитися, щоб війна закінчилася до Рош га-Шана.

"Ми сподіваємося, що молитви здійсняться і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників", - додав він.

Нагадаємо, в Умані хасиди святкують настання юдейського Нового року — Рош га-Шана. Туди вже традиційно на могилу свого духовного лідера цадика Нахмана з'їжджаються десятки тисяч хасидів зі всього світу.

Читайте також: