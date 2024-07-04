Українців попередили про можливі проблеми на кордоні з Польщею

Прикордонники просять українців обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску "Шегині", а також повідомляють про сповільнене оформлення у пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Угринів".

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон.

Прикордонники пояснили, що за інформацією, отриманою від польської сторони, через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску "Шегині".

Також фіксується сповільнене оформлення у пункті пропуску "Рава-Руська" та "Угринів".

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Польща призупинила в'їзд та виїзд українських вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення у пунктах пропуску на польсько-українському кордоні від 1 липня.

Величезні черги на кордоні: Польща зупинила рух українських вантажівок!

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