Польща призупинила пропуск на кордоні деяких українських вантажівок

Польща призупинила в'їзд та виїзд українських вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення у пунктах пропуску на польсько-українському кордоні від 1 липня.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Від 00:00 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/до Республіки Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", – йдеться в повідомленні.

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач попередив, що всі українські вантажівки мають повернутися до України для отримання оновлених документів та маркування, перш ніж продовжити перевезення відповідно до нових правил транспортного безвізу.

Україна та Польща наблизились до порозуміння на кордоні

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