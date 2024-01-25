Українські аеророзвідники вполювали російського снайпера (відео)

Українські військові дроном виполювали російського снайпера, який мав цинічну мету.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Українські військові аеророзвідники 14-ї бригади вистежували російського снайпера на призвисько “Косой з великою кількістю обладнання. Окупант був з елітного підрозділу.

Проте коли військовий РФ намагався сховатися в лісосмузі - його вполювали українським дроном. Після першого вибуху окупант ще залишився живий, проте отримав поранення. Згодом його навіть намагалися евакуювати інші військові РФ, але все ж таки кинули його помирати.

Українські аеророзвідники вполювали російського снайпера

Нагадаємо, що окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги.

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