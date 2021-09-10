В анексованому Криму обмежили подавання питної води

10 вересня на водоводі Феодосія-Судак (недалеко від Феодосії) сталася аварія - порив трубопроводу.
Внаслідок аварії на мережах холодного водопостачання на окупованому півострові Крим у низці населених пунктів обмежили подавання питної води.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Зазначається, що у Сімферополі буде відсутнє водопостачання в мікрорайоні "Фонтани" до 17.00. Мешканці вул. Воровського, Червоноармійської, 8 Березня, а також на Фабричному спуску також залишаються без води.
Крім того, було обмежено водопостачання у селищі Орджонікідзе, селах Південне, Підгірне і Насипне. Водночас терміни відновлення подавання води не уточнюються.
Тим часом в селищі Коктебель водопостачання відсутнє повністю. Причиною називають заміну водогону.
Нагадаємо:
- Окупаційна влада Криму заявила про видобуток першої прісної води з-під дна Азовського моря. Зразки води, видобутої з-під морського дна, відправили на експертизу в Москву.
- Також російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "екоцид" через "перекриття Північно-Кримського каналу з боку України" у 2017 році.
- До окупації Криму до 85% потреб півострова в прісній воді забезпечувала материкова Україна – з Дніпра. Але після окупації сім років тому постачання води було призупинене й не відновлене до сьогодні. Тоді на адмінкордоні звели дамбу. Вона має заслінку, яку можна відкрити будь-коли.