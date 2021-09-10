В аннексированном Крыму ограничили подачу питьевой воды

10 сентября на водоводе Феодосия-Судак (недалеко от Феодосии) произошла авария — порыв трубопровода.

В результате аварии на сетях холодного водоснабжения на оккупированном полуострове Крым в ряде населенных пунктов ограничили подачу питьевой воды.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Отмечается, что в Симферополе будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны" до 17.00. Жители по ул. Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также на Фабричном спуске также остаются без воды.

Кроме того, было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.

Между тем в поселке Коктебель водоснабжения отсутствует полностью. Причиной называют замену водопровода.

Напомним:

Оккупационные власти Крыма заявили о добыче первой пресной воды из-под дна Азовского моря. Образцы воды, добытой из-под морского дна, отправили на экспертизу в Москву.

Образцы воды, добытой из-под морского дна, отправили на экспертизу в Москву. Также российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "экоцид" за "перекрытие Северо-Крымского канала со стороны Украины" в 2017 году.

за "перекрытие Северо-Крымского канала со стороны Украины" в 2017 году. До оккупации Крыма до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала материковая Украина — из Днепра. Но после оккупации семь лет назад подача воды была приостановлена и не возобновлена до сих пор. Тогда на админгранице возвели дамбу. Она имеет заслонку, которую можно открыть в любое время.

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