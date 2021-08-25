Вода для Крыма: в России открыли дело против Украины за "экоцид"

Вода для Крыма: в России открыли дело против Украины за "экоцид"

Дело открыли против "неустановленных лиц".

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за "перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины" в 2017 году.

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Дело открыли против "неустановленных лиц, которые находятся на территории Украины", которые после аннексии "решили нанести ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северокрымского канала".

Отмечается, что российское следствие устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц. В России утверждают, что из-за строительства дамбы на территории Херсонской области от апреля 2014 подача днепровской воды через канал прекратилась. "Отсутствие надлежащего водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, приводит к изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", — говорится в сообщении.

В Следственном комитете отмечают, что в течение последних шести лет Сиваш стал втрое соленым, а популяция всех рассмотренных видов животного мира сократилась, а "часть из них можно считать вообще исчезли.

"Перекрытие Северокрымского канала повлияло на качество воды, используемой для питья и хозяйственных нужд, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", — заявляют в СК.

К слову, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в аннексированный Крым: на админгранице звелт дамбу. Она имеет заслонку, которую можно открыть в любое время.

Как сообщалось, на восьмой год незаконной оккупации, украинский Крым наконец получил свою международную площадку. Первым шагом стал первый саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве. Символично, что именно в этот день 1939 года Советский союз и нацистская Германия заключили Пакт Молотова-Риббентропа, ставший прологом ко Второй мировой войне. И именно Россия почти 70 лет после ее окончания впервые перекроила карту Европы, оккупировав Крым.

Новости мира: Россия угрожает участникам саммита "Крымской Платформы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку