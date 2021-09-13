В Одеській області сталася потрійна ДТП: є постраждалі 

Троє людей отримали травми голови.
У Білгород-Дністровському 29-річний водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Nissan, який їхав попереду. Від удару Daewoo Lanos відкинуло на запарковану на узбіччі "Таврію".
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Водія Daewoo Lanos та його 24-х і 30-річного пасажирів доправили до лікарні із травмами голови.
На місці події працювали слідчо-оперативна група. Триває слідство.
Нагадаємо, у Києві сталася серйозна аварія. Два автомобілі вилетіли з дороги на автозаправну станцію та знесли рекламну стелу.