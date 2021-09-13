В Одесской области произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Три человека получили травмы головы.
В Белгород-Днестровском 29-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал впереди. От удара Daewoo Lanos отбросило на запаркованную на обочине "Таврию".
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Водителя Daewoo Lanos и его 24-х и 30-летнего пассажиров доставили в больницу с травмами головы.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа. Продолжается следствие.
Напомним, в Киеве произошла серьезная авария. Два автомобиля вылетели с дороги на автозаправочную станцию и снесли рекламную стелу.