В Одесской области произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

В Одесской области произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Три человека получили травмы головы.

В Белгород-Днестровском 29-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал впереди. От удара Daewoo Lanos отбросило на запаркованную на обочине "Таврию".

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Водителя Daewoo Lanos и его 24-х и 30-летнего пассажиров доставили в больницу с травмами головы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве произошла серьезная авария. Два автомобиля вылетели с дороги на автозаправочную станцию и снесли рекламную стелу.

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