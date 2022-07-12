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В Україні стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів" - Федоров

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В Україні стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів" - Федоров

Фото: Михайло Федоров

Розпочалось навчання перших операторів у школі "Дронаріум".

В Україні розпочалось навчання перших 150 операторів "Армії дронів". 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.     

Зазначається, що під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами. Та інші задачі, які виконуватимуть на фронті. 

Нагадаємо, поляки з рекордною швидкістю збирають для українців на "Байрактар".

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