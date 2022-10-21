Військовий облік жінок: Зеленський підписав закон

Більшість жінок можуть стати на військовий облік за власним бажанням, а обов'язковим він є для медпрацівниць.
Президент України Володимир Зеленський підписав 21 жовтня закон про добровільний порядок взяття на військовий облік жінок.
Про це свідчить відповідна позначка у картці законопроєкту.
Водночас інформація на сайті Верховної Ради свідчить, що документ було підписано Зеленським у п'ятницю, 21 жовтня.
Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №6482 "Про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
Що передбачає закон про військовий облік жінок
Згідно з законом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у затвердженому Міноборони переліку, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.
Такі жінки мають бути придатними до військової служби за станом здоров’я та віком.
Водночас у законі залишилася норма про обов’язковий військовий облік для медичних працівниць.
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