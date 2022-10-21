Мобілізація в Україні: Данілов повідомив, що все триває без проблем

На сьогодні в Україні триває третя хвиля мобілізації.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією і на сьогодні триває її третя хвиля.

Про це Данілов сказав у ефірі токшоу "Говорить Великий Львів".

Він наголосив, що мобілізація йде за планом.

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Секретар РНБО прокоментував можливе виникнення потреби збільшити кількість мобілізованих. Він сказав, що це питання регулярно розглядається на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде", – розповів Данілов.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію та воєнний стан в Україні своїм рішенням затвердив президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

У вересні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у разі необхідності в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн людей, озброїти й одягти яких допоможе Захід.

У середині жовтня Арестович заявив, що в Україні може відбутись нова хвиля мобілізації через те, що Росія кидає на війну своїх мобілізованих і бойові дії перейшли до другої фази.

Напередодні радник ОП також повідомляв, що виїзд за кордон для українських студентів, далекобійників та моряків поки що неможливий через перспективу домобілізації для захисту існування України.

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