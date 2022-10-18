Верховна Рада скасувала призов на строкову службу під час воєнного стану

Під час війни призовні комісії організовуватимуть медогляд тих, хто перебуває на військовому обліку.

Верховна Рада 18 жовтня скасувала призов на строкову військову службу під час війни, ухваливши закон №8109.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Мережі.

Повна назва закону – "Про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану". Свої голоси за документ віддали 318 нардепів.

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"Згідно з законом, під час дії воєнного стану: призов на строкову військову службу не проводиться; призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку", – пояснив норми закону Железняк.

Він уточнив, що призовні комісії організовуватимуть і проводитимуть медогляд тих, хто перебуває на військовому обліку призовників та досяг 27-річного віку; братимуть їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключатимуть з такого обліку.

Призовні комісії також займатимуться питаннями скерування призовників, які вирішили вступити до військових закладів вищої освіти або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або – питаннями ухвалення рішення про відмову в такому скеруванні.

Призов та мобілізація

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов до армії та відклав демобілізацію. Тобто призовна кампанія у жовтні-грудні не проводитиметься, а звільнення в запас відкладається на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Зауважимо, що востаннє парламент подовжував термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації до 21 листопада 2022 року.

В Україні може відбутись нова хвиля мобілізації через те, що Росія кидає на війну нових військових, припустив напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович.

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