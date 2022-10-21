Частину українських студентів переведуть на бюджет: Зеленський розповів, кого саме

Президент України Володимир Зеленський повідомив 21 жовтня про переведення частини студентів із контрактної форми навчання в університетах і коледжах на бюджетну.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення, яке стосується десятків тисяч українських студентів. Тих, чий дім на тимчасово окупованій території або в районах поруч із фронтом, а також дітей загиблих захисників і захисниць України, членів сімей учасників бойових дій. Всі вони будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджетну у наших університетах і коледжах", – розповів Зеленський.

Він додав, що деталі щодо цього рішення має оприлюднити Міністерство освіти і науки України.

Зміни для студентів під час війни

У липні міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій. Він інформував і про звільнення від оплати тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

У Мінреінтеграції повідомили 12 жовтня про ухвалення урядом постанови про переведення на бюджетну форму навчання студентів, постраждалих від війни. Йдеться про ті категорії, які вище назвав Зеленський.

Зауважимо, напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про неможливість наразі виїзду з України студентів, далекобійників та моряків. Усе через перспективу домобілізації для захисту існування держави.

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