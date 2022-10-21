Мобилизация в Украине: Данилов сообщил, что все продолжается без проблем

На сегодняшний день в Украине продолжается третья волна мобилизации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией и на сегодняшний день продолжается ее третья волна.

Об этом Данилов сказал в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов".

Он подчеркнул, что мобилизация идет по плану.

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Секретарь СНБО прокомментировал возможное возникновение необходимости увеличить количество мобилизованных. Он сказал, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", — рассказал Данилов.

Мобилизация в Украине

Мобилизацию и военное положение в Украине своим решением утвердил президент Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В сентябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек, вооружить и одеть которых поможет Запад.

В середине октября Арестович заявил, что в Украине может произойти новая волна мобилизации из-за того, что Россия бросает на войну своих мобилизованных и боевые действия перешли ко второй фазе.

Накануне советник ОП также сообщал, что выезд за границу для украинских студентов, дальнобойщиков и моряков пока невозможен из-за перспективы домобилизации для защиты Украины.

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