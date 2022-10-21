Мобилизация в Украине: Данилов сообщил, что все продолжается без проблем

На сегодняшний день в Украине продолжается третья волна мобилизации.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией и на сегодняшний день продолжается ее третья волна.
Об этом Данилов сказал в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов".
Он подчеркнул, что мобилизация идет по плану.
Секретарь СНБО прокомментировал возможное возникновение необходимости увеличить количество мобилизованных. Он сказал, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", — рассказал Данилов.
Мобилизация в Украине
Мобилизацию и военное положение в Украине своим решением утвердил президент Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В сентябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек, вооружить и одеть которых поможет Запад.
В середине октября Арестович заявил, что в Украине может произойти новая волна мобилизации из-за того, что Россия бросает на войну своих мобилизованных и боевые действия перешли ко второй фазе.
Накануне советник ОП также сообщал, что выезд за границу для украинских студентов, дальнобойщиков и моряков пока невозможен из-за перспективы домобилизации для защиты Украины.
Читайте также: