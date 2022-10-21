Военный учет женщин: Зеленский подписал закон

Большинство женщин могут стать на военный учет по собственному желанию, а обязателен он для медработниц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 октября закон о добровольном порядке взятия на военный учет женщин.

Об этом свидетельствует соответствующая отметка в карточке законопроекта.

В то же время, информация на сайте Верховной Рады свидетельствует, что документ был подписан Зеленским в пятницу, 21 октября.

Напомним, 7 октября Верховная Рада приняла закон №6482 "О внесении изменений в ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Что предусматривает закон о военном учете женщин

По закону женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на военный учет военнообязанных по собственному желанию.

Такие женщины должны быть пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

В то же время в законе осталась норма об обязательном военном учете для медицинских работниц.

Военный учет для женщин: какие изменения утвердили

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