Юрій Ткач обстібав "охоронців" Кримського мосту в дотепній пародії

Актор Юрій Ткач знявся в дотепній пародії та висміяв російських солдатів, які охороняють Кримський міст.

В ролику, яким гуморист поділився на своїй сторінці в Instagram, він перевтілився у полковника ФСБ, який нібито дає інтерв'ю у той час, коли на міст пропускають ту саму фуру з вибухівкою.

В імпровізованому інтерв'ю полковник Прозєвалов, якого зіграв Ткач, запевняє, що "міст надійно охороняється" і навіть жодна муха там не може пролетіти без дозволу.

"Щоб тут працювати, ми всі пройшли найжорсткіший конкурсний відбір. Важчий та професійніший відбір був хіба що на крейсер "Москва". У нас тут є декілька прихованих камер, точно не знаю скільки, я їх порахувати не можу, вони ж приховані", - пожартував Ткач.

Також український актор висміяв і всі можливі захисти мосту, про які постійно розповідають російські пропагандисти. Ткач пожартував, що найнадійніший захист споруди - це благословення московського патріархату і наліпка від патріарха.

"Біля мосту надійна ППО. Щоб ви розуміли, у цієї ППО є своя ППО, а у тієї ППО також є своя ППО. Навіщо так багато? Тому що х*й його знає, яка з них працює!" - потролив Ткач.

Ну і на останок "полковник Прозєвалов" запевнив, що дірки у Кримському мості з'явилися просто задля того, аби він "краще дихав".

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