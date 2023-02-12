Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 45 "прильотів"

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 11 лютого 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 "прильотів".

Про це інформує Сумська ОВА.

Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл громади − 17 прильотів, а після 14.00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії − 8 прильотів.

Шалигинська громада: був артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії) − 6 прильотів.

"На щастя, в усіх випадках − без наслідків. Віримо в наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини із мінометів та ствольної артилерії

Нагадаємо, росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

Читайте також:

Обстріл регіонів 8 лютого: під вогнем - Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Херсон