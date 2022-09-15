Врожайний день для ЗСУ: знищено 4 ворожі літаки

Відучора в росіян стало на 4 повітряні судна менше.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"14 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено п’ять повітряних цілей – 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 4 літаки окупантів. Один літак – штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку, і три літаки – бомбардувальники Су-24 – збито на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

Також українські винищувачі завдали ударів по скупченнях техніки та живої сили противника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені Балаклію та Ізюм. Він зізнався, що в деокупованому місті побачив те, що й у Бучі.

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