Урожайный день для ВСУ: уничтожены 4 вражеских самолета

Силы обороны Украины за сутки лишили оккупантов нескольких самолетов.
Со вчерашнего дня у россиян стало на 4 воздушных судна меньше.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять воздушных целей – 1 БпЛА оперативно-тактического уровня и 4 самолета оккупантов. Один самолет – штурмовик Су-25 российских ВКС, уничтожен на восточном направлении, и три самолета – бомбардировщики Су -24 – сбито на юге страны", — говорится в сообщении.
Также украинские истребители нанесли удары по скоплению техники и живой силе противника.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные Балаклею и Изюм. Он признался, что в деоккупированном городе увидел то, что и в Буче.
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