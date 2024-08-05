Як підготуватися до зими без світла: поради експерта

Експерт дав поради, як вже готуватися до зими та на що звернути увагу.

Втрата потужностей Запорізької АЕС не є критичною, оскільки потужностей інших АЕС достатньо для забезпечення країни. Літні віялові відключення пов'язані з ремонтом на АЕС. Головне, що слід зробити українцям, — зберігати спокій і бути технічно готовими до можливих відключень світла, зокрема, забезпечити запас води та харчів на два-три дні.

Про це розповів ZN.ua кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

В приватних будинках опалення адаптується до змін ринку пального — від газу до електрики, твердопаливних котлів або сонячних панелей. Для багатоквартирних будинків, особливо високих, важливо мати резервне живлення для циркуляційних насосів централізованого опалення. Без цього будинок зможе утримувати тепло близько доби під час прогнозованих відключень світла.

Щоб приготувати їжу на газовій плиті в разі відсутності електрики, купіть настільну газову плиту, балон та шланг на три метри. Важливо забезпечити належну вентиляцію та притік свіжого повітря, оскільки неповне згоряння газу може бути небезпечним. Сучасні газові плити мають запобіжники, що відключають газ за умови загасання полум'я, але у простих плит таких функцій може не бути. Обов'язково забезпечте правильний відтік повітря і майте під рукою вогнегасник для безпеки.

Щоб захистити електроприлади від стрибків напруги, встановіть на кожен пристрій "розумну розетку" або мережевий фільтр. Ці пристрої автоматично відключають подачу струму під час критичних змін напруги та відновлюють його, коли все стає в норму. Хоча такі фільтри не завжди можуть запобігти пошкодженню приладів, вони приблизно в половині випадків допомагають уникнути серйозних несправностей.

Для більш надійного захисту електроприладів від стрибків напруги використовуйте реле напруги чи струму, яке швидше реагує на зміни параметрів. Реле можна налаштувати на задані мінімальні та максимальні значення. Щоб вибрати правильне реле, розрахуйте загальне навантаження всіх приладів, які будуть підключені до нього, і перевірте, чи відповідає його потужність потребам. Якщо не впевнені у своїх силах, зверніться до досвідченого електрика для налаштування реле, особливо з огляду на великі пускові токи приладів з електродвигунами, таких як холодильники чи пральні машини.

Найнадійніший, але й найдорожчий спосіб захисту електроприладів — встановлення стабілізатора напруги для всього будинку чи квартири. Стабілізатор вирівнює коливання напруги в мережі та забезпечує стабільний струм. Вибираючи стабілізатор, звертайте увагу на час його спрацьовування — що менше, то краще.

Для встановлення стабілізатора або реле напруги необхідно мати власний електричний щиток у житлі, оскільки на загальному щиті можуть не поміститися всі прилади захисту, а також є ризик крадіжки. Це потребує додаткових витрат, але дає перевагу: ви зможете відключити непотрібні лінії, залишивши лише найнеобхідніші, наприклад, холодильник і морозильник, що допоможе убезпечити ваше житло під час тривалої відсутності світла.

Нагадаємо, ДТЕК відновив електропостачання домівок понад 364 тисяч родин, постраждалих через обстріли.

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