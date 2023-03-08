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Яка зараз ситуація зі світлом в Україні

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Яка зараз ситуація зі світлом в Україні

Фото: pixabay.com

Якщо у вас відсутня електроенергія, це може бути спричинене локальною аварією.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України 8 березня немає і зростання споживання не прогнозується.  

Про це повідомили в ДТЕК з посиланням на дані "Укренерго".

У зв’язку з такою ситуацією в енергетиці ліміти споживання електроенергії для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини не доводились. 

"Якщо у вас немає світла, можливо, виникла локальна аварія. В такому разі зверніться у приватні повідомлення на Facebook-сторінку вашого оператора системи розподілу", – йдеться в заяві ДТЕК.

Посилання на сторінку оператора системи розподілу для жителів Києва;

Посилання на сторінку оператора системи розподілу для жителів Київщини;

Посилання на сторінку оператора системи розподілу для жителів Дніпропетровщини;

Посилання на сторінку оператора системи розподілу для жителів Одещини.

Нагадаємо, в лютому голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що завдяки покращенню ППО та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією вже позаду. Водночас Кудрицький наголосив, що "розслаблятися не варто".

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Дата публікації
Перегляди
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