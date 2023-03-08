Абсурд ХХІ століття: експерт описав тактику РФ під Бахмутом

Росія спалює у Бахмуті величезні ресурси, але попри 7 місяців атак загарбники пройшли всього-на-всього десь близько 10 кілометрів.

Про це заявив військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, інформує FREEДОМ.

Він пояснив, що не можна розділяти три напрямки — Соледар, Бахмут і Вугледар, адже це все ланки одного ланцюга. Таким чином росіяни намагаються вийти на напрямок Краматорськ-Слов’янськ і вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Це їхнє ніби генеральне завдання ще з весни. Сім місяців вони тиснуть на Бахмут і за цей період, уже підраховано, що вони пройшли всього-на-всього десь близько 10 кілометрів", — сказав Ягун.

Експерт нагадав, що раніше найбільших втрат армія РФ зазнала під час взяття конгломерації Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ, які оцінювали в 15 тис. осіб. Втрати, яких готова зазнати Росія під час атак на Соледар-Вугледар-Бахмут, поки складно оцінити. Уже зараз на цьому напрямку, на думку Ягуна, можна говорити про російські втрати в 25-30 тис. осіб.

"Причому дійсно основну масу становлять "вагнерівці", які були приведені з колоній, тобто ув’язнені, та мобілізовані. Хочу сказати, що ось саме використання непідготовлених людей як гарматного м’яса, воно і розроблялося як тактика заміни того, що відсутня певна кількість боєприпасів до артилерійських знарядь і неможливість використання вогневого валу. Тобто те, що було основною тактикою в Сєвєродонецьку, коли йде вогневий вал, там величезна кількість снарядів, і після цього вони потроху просувалися вперед. Тут цього немає, і вони вогневий вал артилерійський замінили фактично такою, я навіть не знаю, як цю тактику назвати. Це такий абсурд для мене у XXI столітті", — сказав Ягун.

За словами експерта, Росія залишилася на рівні тактичного розуміння боїв XIX-XX століть.

"Кількість піхоти, продавлювання противника, якісь позиційні бої. Уперед, уперед і все. Більше жодних моментів, які пов’язані з можливістю маневру, з можливістю переходу до якихось інших тактичних рішень", — вважає генерал-майор запасу СБУ.

Раніше видання CNN з посиланням на західних чиновників повідомило, що Міноборони РФ скорочує військову підтримку "вагнерівців" у Бахмуті.

Нагадаємо, що у Бахмуті в українських бійців заклинюють автомати від величезної кількості пострілів по окупантах.

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