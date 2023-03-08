Абсурд ХХІ века: эксперт описал тактику РФ под Бахмутом

Россия сжигает в Бахмуте огромные ресурсы, но несмотря на 7 месяцев атак захватчики прошли всего около 10 километров.

Об этом заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, передает FREEДОМ.

Он объяснил, что нельзя разделять три направления – Соледар, Бахмут и Угледар, ведь это все звенья одной цепи. Таким образом, россияне пытаются выйти на направление Краматорск-Славянск и выйти на административные границы Донецкой области.

"Это их будто генеральная задача еще с весны. Семь месяцев они давят на Бахмут и за этот период, уже подсчитано, что они прошли всего-навсего где-то около 10 километров", — сказал Ягун.

Эксперт напомнил, что ранее наибольшие потери армия РФ понесла при взятии конгломерации Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, которые оценивали в 15 тыс. человек. Потери, которые готова понести Россия во время атак на Соледар-Угледар-Бахмут, пока сложно оценить. Уже сейчас на этом направлении, по мнению Ягуна, можно говорить о российских потерях в 25-30 тыс. человек.

"Причем действительно основную массу составляют "вагнеровцы", которые были привезены из колоний, т.е. заключенные, и мобилизованы. Хочу сказать, что именно использование неподготовленных людей как пушечного мяса, оно и разрабатывалось как тактика замены того, что отсутствует определенная количество боеприпасов к артиллерийским орудиям и невозможность использования огневого вала. То есть то, что было основной тактикой в Северодонецке, когда идет огневой вал, там огромное количество снарядов, и после этого они понемногу продвигались вперед. Здесь этого нет, и они артиллерийский огневый вал заменили, я даже не знаю, как эту тактику назвать. Это такой абсурд для меня в XXI веке", — сказал Ягун.

По словам эксперта, Россия осталась на уровне тактического понимания боев XIX-XX веков.

"Количество пехоты, продавливание противника, какие-то позиционные бои. Вперед, вперед и все. Больше никаких моментов, связанных с возможностью маневра, с возможностью перехода к каким-либо другим тактическим решениям", — считает генерал-майор запаса СБУ.

Ранее издание CNN со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Минобороны РФ сокращает военную поддержку "вагнеровцев" в Бахмуте.

Напомним, что в Бахмуте у украинских бойцов заклинивают автоматы от множества выстрелов по оккупантам.

Читайте также: