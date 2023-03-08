Міноборони РФ скорочує військову підтримку "вагнерівців" у Бахмуті – СNN

Російське Міноборони скорочує військову підтримку найманців ПВК "Вагнера", що воюють у районі Бахмута.

Про це повідомляє СNN із посиланням на західних чиновників.

За інформацією джерел видання, підтримка "вагнерівців" з боку Росії "нині, схоже, скорочується". Це може бути пов’язано з емоційною поведінкою російського олігарха, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Частково розпач у ПВК "Вагнер" і досить емоційний сплеск Пригожина пов’язані з тим, що він вважає, що у нього не тільки закінчуються людські ресурси, але тепер йому також не вистачає російської артилерійської підтримки, щоб компенсувати ці втрати", – розповіли західні чиновники.

Вони зазначили, що смертність серед "вагнерівців" була значно вищою, ніж у регулярних військах РФ.

Нагадаємо, наприкінці лютого Пригожин поскаржився на неналежне забезпечення його найманців боєприпасами, звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу та очільника Генштабу Валерія Герасимова у спробі знищити військову компанію та прирівняв це до зради батьківщини.

Окрім того, напередодні Пригожин побідкався, що ЗСУ сформували угруповання для блокування "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

Схоже, остання заява власника "Вагнера" була правдивою, адже 7 березня в Бахмуті українські прикордонники та бійці Нацгвардії знищили групу найманців зі щонайменше семи окупантів.

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