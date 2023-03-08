Какая сейчас ситуация со светом в Украине

Если у вас отсутствует электроэнергия, это может быть вызвано локальной аварией.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины 8 марта отсутствует и рост потребления не прогнозируется.

Об этом сообщили в ДТЭК со ссылкой на данные "Укрэнерго".

В связи с такой ситуацией в энергетике лимиты потребления электроэнергии для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесчины не доводились.

"Если у вас нет света, возможно, возникла локальная авария. В таком случае обратитесь в личные сообщения на Facebook-страницу вашего оператора системы распределения", – говорится в заявлении ДТЭК.

Ссылка на страницу оператора системы распределения для жителей Киева;

Ссылка на страницу оператора системы распределения для жителей Киевщины;

Ссылка на страницу оператора системы распределения для жителей Днепропетровщины;

Ссылки на страницу оператора системы распределения для жителей Одесской области.

Напомним, в феврале глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что благодаря улучшению ПВО и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре самое худшее в ситуации с электроэнергией уже позади. В то же время Кудрицкий отметил, что "расслабляться не стоит".

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